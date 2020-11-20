Президент Армении назначил новых глав Минобороны и МЧС

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении ряда министров и назначении новых

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении ряда министров и назначении новых. Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

От своих должностей освобождены министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян и министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Другими указами на должность министра обороны назначен Вагаршак Арутюнян, МЧС возглавил Андраник Пилоян, Минсоцтруда – Месроп Аракелян.

Ранее в прессе уже сообщалось о предстоящих кадровых перестановках в правительстве.

Вагаршак Арутюнян — главный военный советник Никола Пашиняна. Он уроженец Грузии, родился в 1956 году в Ахалкалаки. В 1978 году он закончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в Баку. С 1978 по 1990 год он служил на Дальнем Востоке, в начале 1990-х вернулся в Армению и приступил к работе в МВД и Минобороны. В 2002 году он вступил в оппозиционную партию "Республика", после чего тогдашний президент Роберт Кочарян лишил его воинского звания. В звании генерал-лейтенанта он был восстановлен только в 2019 году, после прихода к власти Пашиняна.



