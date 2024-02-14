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Президент Армении назначил главу Объединенной армяно-российской группировки войск

Президент Армении назначил главу Объединенной армяно-российской группировки войск Генерал-майор Артак Будагян возглавил Объединенную армяно-российскую группировку войск.
В регионе
14 февраля 2024 г. 10:30
Президент Армении назначил главу Объединенной армяно-российской группировки войск

Генерал-майор Артак Будагян возглавил Объединенную армяно-российскую группировку войск.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, это следует из указа президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Президент произвел важные назначения в руководстве Вооруженных сил страны, назначив также начальника военной академии им. В. Саркисяна, полковника Артура Ерояна заместителем главы Генштаба.

Также президент снял с должности первого замначальника ГШ, генерал-лейтенанта Камо Кочунца.

Объединенная группировка войск Армении и России была создана в 2016 году. В числе основных задач группировки – своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения против Армении и России и ее отражение, а также прикрытие сухопутной части государственных границ двух государств в установленных зонах ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti ordu rəhbərliyində bir sıra təyinatlar edib

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