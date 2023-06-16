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Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ

Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ Президент Армении Ваагн Хачатурян находится с рабочим визитом в России с целью участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В регионе
16 июня 2023 г. 12:17
Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ

Президент Армении Ваагн Хачатурян находится с рабочим визитом в России с целью участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Аппарате президента.

Он встретился с представителями армянской общины Санкт-Петербурга, где рассказал о реализации реформ и программ, осуществленных в последнее время в стране в сфере экономики. Были упомянуты принципы и концепции реализации основных направлений внутренней и внешней политики Армении.

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