Президент Армении находится с рабочим визитом в РФ

Президент Армении Ваагн Хачатурян находится с рабочим визитом в России с целью участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент Армении Ваагн Хачатурян находится с рабочим визитом в России с целью участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Аппарате президента.

Он встретился с представителями армянской общины Санкт-Петербурга, где рассказал о реализации реформ и программ, осуществленных в последнее время в стране в сфере экономики. Были упомянуты принципы и концепции реализации основных направлений внутренней и внешней политики Армении.