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Президент Армении на следующей неделе совершит визит в Казахстан

Президент Армении на следующей неделе совершит визит в Казахстан Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе с официальным визитом посетит Казахстан.
В регионе
12 октября 2024 г. 11:38
Президент Армении на следующей неделе совершит визит в Казахстан

Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе с официальным визитом посетит Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Визит состоится 15 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в информации.

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