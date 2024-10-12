Президент Армении на следующей неделе совершит визит в Казахстан

Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе с официальным визитом посетит Казахстан.

Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе с официальным визитом посетит Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Визит состоится 15 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в информации.