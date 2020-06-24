Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

Армен Саркисян https://report.az/storage/news/79aba95e6d511756f694ac071f51da17/5529cd88-715a-4764-985b-b9c5033e809c_292.jpg

Президент Армении Армен Саркисян подписал принятые 22 июня Национальным собранием (парламентом) поправки, разрешающие не направлять ему на подпись утвержденный законодательным органом проект конституционных изменений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в президентской пресс-службе.

"Президент Армении подписал 24 июня ряд законов, в том числе о внесении изменений и дополнений в регламент Национального собрания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Саркисяна.

Поправки позволяют спикеру не направлять на подпись президенту принятые конституционные изменения, а самому опубликовать их в семидневный срок. При этом конституционные изменения вступят в силу на следующий день после опубликования.