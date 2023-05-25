Президент Армении и катарский министр обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с министром связи и информационных технологий Катара Мохаммедом бин Али Аль Маннаи в развитие сотрудничества в сфере IT.

Президент Армении Ваагн Хачатурян обсудил с министром связи и информационных технологий Катара Мохаммедом бин Али Аль Маннаи в развитие сотрудничества в сфере IT.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила пресс-служба армянского президента.

"Речь шла также о реализации совместных инициатив и программ в сферах, представляющих взаимный интерес и имеющих значительный потенциал взаимовыгодного взаимодействия", – отмечено в сообщении президента.

Они обсудили темпы развития информационных технологий в современном мире и о направлениях преодоления возникающих вследствие этих процессов вызовов, а также о реализации технологических реформ в государственном управлении и частном секторе.