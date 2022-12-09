Президент Армении: Есть серьезные проблемы со специалистами во всех сферах образования

Проблемы социально-экономического развития Армении обусловлены недочетами в сфере образования.

Проблемы социально-экономического развития Армении обусловлены недочетами в сфере образования.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом на республиканской конференции на тему "Актуальные проблемы социально–экономического развития Республики Армения" заявил президент Ваагн Хачатурян.

"Важная проблема кроется в сфере образования - у нас серьезнейшие проблемы со специалистами во всех сферах. Уверен, что без фундаментального реформирования этой системы мы не сможем добиться успеха. Проблемы социально-экономического развития исходят именно из этого", - отметил он.