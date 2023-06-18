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Президент Армении: Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий

Президент Армении: Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий.
В регионе
18 июня 2023 г. 12:22
Президент Армении: Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий

Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий.

Как передает Report, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером.

"На встрече в Берлине с президентом Германии президент Армении сказал, что Ереван тверд в своей позиции достичь стабильного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа и готов без предварительных условий установить добрососедские и урегулированные отношения со своими соседями", - отмечает пресс-служба президента Армении.

Со своей стороны, Штайнмайер придает важность заявлению Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, что является существенным шагом для дальнейшей нормализации отношений.

Он также отметил, что Германия содействует и нормализации отношений Армении с Турцией.

"Штайнмайер подчеркнул, что Германия заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе и в рамках своих возможностей будет прилагать усилия для содействия установлению стабильного мира в регионе.

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