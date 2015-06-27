​Президент Армении: Акции протеста в Ереване не носят антироссийского характера

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент Армении заявил, что акции протеста в Ереване не носят антироссийского характера. Каr сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Серж Саргсян заявил во время встречи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

Массовые демонстрации в Ереване, участники которых выступают против повышения тарифов на электроэнергию, не носят антироссийского характера, заявил президент Армении Серж Саргсян. Решение о тарифах в середине июня приняла Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики по заявке ЗАО "Электросети Армении" - дочерней компании российской "Интер РАО ЕЭС".

Сообщается, что в правительстве республики Соколов обсудил вопросы, связанные с "Электросетями Армении". На заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами также присутствовали вице-премьер и министр энергетики республики, а также председатель КРОУ.

"Самое главное - есть четкая программа по выводу этого предприятия из кризисного состояния, - сказал Соколов. - Намечены определенные меры и график их выполнения, предусмотрены необходимые средства".