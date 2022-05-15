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Президент Алжира посетил Турцию

Президент Алжира посетил Турцию Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмасид Теббун посетил Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
15 мая 2022 г. 21:17
Президент Алжира посетил Турцию

Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджид Теббун посетил Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Визит продлится до 17 мая. Завтра в Анкаре состоится первое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Алжиром под председательством Эрдогана и Теббуна.

Отметим, что вице-президент Турции Фуат Октай и Теббун возглавят турецко-алжирский деловой и инвестиционный форум в Стамбуле во вторник.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair Prezidenti Ərdoğanın dəvəti ilə Türkiyəyə səfər edib

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