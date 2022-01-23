Преступность в Армении выросла на 14,3%

В прошлом году количество преступлений, зарегистрированных в Армении, увеличилось на 14,3%.

В прошлом году количество преступлений, зарегистрированных в Армении, увеличилось на 14,3%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил первый заместитель начальника полиции республики Арам Ованнисян.

Согласно отчету о полицейских операциях, общее количество зарегистрированных преступлений в стране увеличилось на 14,3% или 3 777 фактов (30 245 в 2021 году, 26 468 в 2020 году). В основном это связано с увеличением количества краж - 1 695, нарушений правил дорожного движения - 188, мошенничества - 127, в том числе латентных наркопреступлений - 318.

Из зарегистрированных 30,2 тыс. преступлений 57,7% и 26,4% составляют преступления небольшой и средней тяжести соответственно.

В частности, участились убийства, сексуальное насилие, кражи, грабежи, мошенничество, кражи компьютеров и транспортных средств, нарушения правил дорожного движения.