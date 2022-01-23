О нас
Report Georgia
Аудио новости

Преступность в Армении выросла на 14,3%

Преступность в Армении выросла на 14,3% В прошлом году количество преступлений, зарегистрированных в Армении, увеличилось на 14,3%.
В регионе
23 января 2022 г. 04:16
Преступность в Армении выросла на 14,3%

В прошлом году количество преступлений, зарегистрированных в Армении, увеличилось на 14,3%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил первый заместитель начальника полиции республики Арам Ованнисян.

Согласно отчету о полицейских операциях, общее количество зарегистрированных преступлений в стране увеличилось на 14,3% или 3 777 фактов (30 245 в 2021 году, 26 468 в 2020 году). В основном это связано с увеличением количества краж - 1 695, нарушений правил дорожного движения - 188, мошенничества - 127, в том числе латентных наркопреступлений - 318.

Из зарегистрированных 30,2 тыс. преступлений 57,7% и 26,4% составляют преступления небольшой и средней тяжести соответственно.

В частности, участились убийства, сексуальное насилие, кражи, грабежи, мошенничество, кражи компьютеров и транспортных средств, нарушения правил дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda cinayətkarlıq 14,3 % artıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi