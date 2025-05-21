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Преступники похитили из банков Армении свыше $311 тыс. через махинации с кредитами

Преступники похитили из банков Армении свыше $311 тыс. через махинации с кредитами Преступная организация похитила из различных банков Армении более 119 млн драмов (свыше $311 тыс.), используя мошеннические схемы с особо крупными суммами кредитных средств.
В регионе
21 мая 2025 г. 16:36
Преступники похитили из банков Армении свыше $311 тыс. через махинации с кредитами

Преступная организация похитила из различных банков Армении более 119 млн драмов (свыше $311 тыс.), используя мошеннические схемы с особо крупными суммами кредитных средств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Руководителя организации Э.Н. и еще одного человека арестовали, третьего участника отправили под домашний арест.

По данным следствия, до 2024 года Э.Н. направлял граждан Грузии армянского происхождения, чтобы те обращались в различные банки с целью оформления кредитов. Кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или выдавались наличными, после чего Э.Н. удерживал себе 30–50 % суммы, а остальное возвращал заемщикам. В результате оформления кредитов 33 лицами ряду банков был причинен ущерб в общей сложности на сумму 119,2 млн драмов.

Кроме того, среди армян Грузии Э.Н. распространял поддельные водительские удостоверения и паспорта.

В отношении 10 человек возбудили публичное уголовное преследование по ряду статей УК Армении: создание или руководство преступной организацией, участие в ней, особо крупное мошенничество, отмывание денег, а также подделка документов, штампов, печатей и бланков.


 

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan banklarından 311 min dollardan çox pul oğurlanıb

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