Преступники похитили из банков Армении свыше $311 тыс. через махинации с кредитами

Преступная организация похитила из различных банков Армении более 119 млн драмов (свыше $311 тыс.), используя мошеннические схемы с особо крупными суммами кредитных средств.

Преступная организация похитила из различных банков Армении более 119 млн драмов (свыше $311 тыс.), используя мошеннические схемы с особо крупными суммами кредитных средств.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Руководителя организации Э.Н. и еще одного человека арестовали, третьего участника отправили под домашний арест.

По данным следствия, до 2024 года Э.Н. направлял граждан Грузии армянского происхождения, чтобы те обращались в различные банки с целью оформления кредитов. Кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или выдавались наличными, после чего Э.Н. удерживал себе 30–50 % суммы, а остальное возвращал заемщикам. В результате оформления кредитов 33 лицами ряду банков был причинен ущерб в общей сложности на сумму 119,2 млн драмов.

Кроме того, среди армян Грузии Э.Н. распространял поддельные водительские удостоверения и паспорта.

В отношении 10 человек возбудили публичное уголовное преследование по ряду статей УК Армении: создание или руководство преступной организацией, участие в ней, особо крупное мошенничество, отмывание денег, а также подделка документов, штампов, печатей и бланков.



