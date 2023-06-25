Пресс-служба: Пригожин пока не вышел на нормальную связь

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не на связи.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не на связи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба предпринимателя телеканалу RTVI. О его местоположении ничего не известно. В последний раз основателя ЧВК видели, когда он покидал Ростов-на-Дону.

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - сообщила пресс-служба телеканалу.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут "маршем справедливости" на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина "информационной провокацией". ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.