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Пресс-служба: Пригожин пока не вышел на нормальную связь

Пресс-служба: Пригожин пока не вышел на нормальную связь Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не на связи.
В регионе
25 июня 2023 г. 17:14
Пресс-служба: Пригожин пока не вышел на нормальную связь

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока не на связи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба предпринимателя телеканалу RTVI. О его местоположении ничего не известно. В последний раз основателя ЧВК видели, когда он покидал Ростов-на-Дону.

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - сообщила пресс-служба телеканалу.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут "маршем справедливости" на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина "информационной провокацией". ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

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