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Подоляк: Заявляя о ночных ударах по Кремлю, РФ хочет перехватить информационную инициативу

Подоляк: Заявляя о ночных ударах по Кремлю, РФ хочет перехватить информационную инициативу Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории России. Обвинения противника являются лишь попыткой перехватить информационную инициативу.
В регионе
3 мая 2023 г. 17:58
Подоляк: Заявляя о ночных ударах по Кремлю, РФ хочет перехватить информационную инициативу

Украина не атаковала Кремль этой ночью или какие-либо другие объекты на территории России. Обвинения противника являются лишь попыткой перехватить информационную инициативу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, цель украинских военнослужащих - исключительно военные объекты на временно оккупированных территориях Украины.

"Очевидно, что атаки на объекты типа Кремля абсолютно не решают никаких военных задач и не способствуют подготовке контрнаступательной операции. Наша стратегия заключается в уничтожении тыловых резервов врага на оккупированных территориях. Это абсолютно соответствует международному праву, в частности Женевским конвенциям, которых Украина продолжает придерживаться", - отметил Подоляк.

Он сказал, что заявления России о якобы задержании группы диверсантов в Крыму и атаки дронов по Кремлю являются подготовкой к конкретным провокациям со стороны самой РФ. Также это попытка перехватить информационную инициативу, чтобы подготовить соответствующий информационный фон, погрузить общество в негативные ожидания.

Подоляк отметил, что своими обвинениями Кремль пытается оттянуть внимание мировых СМИ от своих актов терроризма, оправдать свои преступления перед собственным населением и деморализовать сообщества перед наступательными действиями Украины.

16.56

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, у Украины данных об атаках нет.

Как передает Report, об этом он заявил BBC.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", - сказал Никифиров.

Отметим, что ранее в Кремле заявили о том, что в ночь на сегодня, 3 мая, Украина пыталась нанести удар двумя беспилотниками. Президент в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал, на территории Кремля, по заявлению пресс-службы, пострадавших и материального ущерба тоже нет.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Putinin Kremldəki iqamətgahına dron hücumuna münasibət bildirib

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