Пресс-секретарь ПСР: Эта резолюция серьезно навредит отношениям между Турцией и Германией

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Принятие Бундестагом Германии резолюции о признании так называемого "геноцида армян" серьезно навредит отношениям между Турцией и Германией.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь правящей партии Справедливости и развития (ПСР) Ясин Актай, комментируя резолюцию, принятую в Бундестаге Германии в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

"Решение немецкого парламента - недружелюбный шаг", - подчеркнул он.

По информации Reuters, ПСР сделает предложения в Великое национальное собрание Турции в связи с данной резолюцией Бундестага.