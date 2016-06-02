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    Пресс-секретарь ПСР: Эта резолюция серьезно навредит отношениям между Турцией и Германией

    Решение немецкого парламента - недружелюбный шаг

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Принятие Бундестагом Германии резолюции о признании так называемого "геноцида армян" серьезно навредит отношениям между Турцией и Германией.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь правящей партии Справедливости и развития (ПСР) Ясин Актай, комментируя резолюцию, принятую в Бундестаге Германии в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

    "Решение немецкого парламента - недружелюбный шаг", - подчеркнул он. 

    По информации Reuters, ПСР сделает предложения в Великое национальное собрание Турции в связи с данной резолюцией Бундестага.

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