Пресс-секретарь президента России прокомментировал референдум в Греции

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "В Кремле с уважением относятся к итогам референдума в Греции и очень внимательно наблюдают за развитием ситуации".

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, естественно, с уважением относимся к тому голосу, который был озвучен в ходе плебисцита", - подчеркнул он.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходило, происходит, а главное, что будет теперь происходить в Греции. Мы желаем нашим греческим партнерам как можно скорее достичь необходимого компромисса с кредиторами и принять те решения, которые наилучшим образом будут способствовать экономической и социальной стабильности в этой стране", - отметил Песков.