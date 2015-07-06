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    Пресс-секретарь президента России прокомментировал референдум в Греции

    Россия уважает итоги референдума в Греции и желает скорейшего компромисса между Афинами и кредиторами

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "В Кремле с уважением относятся к итогам референдума в Греции и очень внимательно наблюдают за развитием ситуации". 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом  заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Мы, естественно, с уважением относимся к тому голосу, который был озвучен в ходе плебисцита", - подчеркнул он.

    "Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходило, происходит, а главное, что будет теперь происходить в Греции. Мы желаем нашим греческим партнерам как можно скорее достичь необходимого компромисса с кредиторами и принять те решения, которые наилучшим образом будут способствовать экономической и социальной стабильности в этой стране", - отметил Песков. 

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