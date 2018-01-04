Пресс-секретарь президента: Не может быть и речи о размещении российских военных в Турции

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Расценивать это как дислокацию российских военных на территории Турции неправильно".

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил пресс-секретарь Аппарата президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопрос "приедут ли в Турцию вместе с зенитно-ракетным комплексом С-400 и российские военные".

Он подчеркнул, что не может быть и речи о размещен российских военных в Турции: "Но возникнет необходимость в получении информации, связанной с техническим сотрудничеством. В США отметили, что "Патриот" могут продать, но делиться информацией по технологиям не будут. Если бы обсуждения по "Патриоту" окончились, то мы бы воспользовались этой военной техникой. В этих рамках мы подписали контракт по Eurosan с консорциумами Франции и Италии".

И.Калын сказал, что неприемлемо оценивать закупки С-400 как сближение Анкары и Москвы: "Было бы неправильно ожидать от Турции подписания соглашения и сотрудничества только с одним союзным регионом (предполагает НАТО - Report)".

Отметим, что договор о закупке Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400 был подписан 29 декабря прошлого года. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд. долларов.