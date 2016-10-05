Пресс-секретарь правительства Турции: В Сирии и Ираке мы выполняем свои обязательства

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Турция выполняет обязательства по сохранению территориальной целостности Ирака и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции, пресс-секретарь правительства Нуман Куртулмуш, комментируя решение, принятое в связи с Башикой.

"Мы затрудняемся понять это решение. Мы не позволим превратить Башику в тему для обсуждений. Несмотря на это, там мы готовы сотрудничать с иракским правительством", - подчеркнул он.

Отметим, что вчера парламент Ирака принял решение о недопустимости присутствия турецких военнослужащих в регионе Башыка иракской провинции Мосул. Парламент Ирака выразил протест решению Великого национального собрания Турции в связи с продлением срока нахождения турецких военнослужащих на территории страны и ратифицировал документ об этом.

Документ представлен в посольство Турции в Багдаде. В документе предусмотрены статьи о признании турецких военнослужащих в качестве "оккупационной силы", о применении необходимых мер по их выведению, пересмотре торговых отношений с Турцией.

Напомним, что сегодня посол Ирака в Анкаре Али Акбер Ибрахим аль-Алави вызван в министерство иностранных дел Турции. Ему представлена нота протеста.

Помимо этого, посол Турции в Багдаде Фарук Каймакчы вызван в министерство иностранных дел Ирака, ему представлен документ, принятый 4 октября парламентом страны.