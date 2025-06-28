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Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о хранении в Армении французских ядерных отходов

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о хранении в Армении французских ядерных отходов Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что ряд французских СМИ "посягает на суверенитет и государственность" страны.
В регионе
28 июня 2025 г. 13:23
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о хранении в Армении французских ядерных отходов

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян опровергла информацию СМИ Франции о том, что французская государственная ядерная компания Orano тайно начала перевозку в Армению отработанного ядерного топлива.

Как передает Report, об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, распространение этой информации преследует цель "подорвать международную репутацию Армении и омрачить сотрудничество страны с Францией".

По мнению Багдасарян, существуют "некоторые центры", которые мешают политике Армении и реализации ее "программ".

Отметим, что по данным издания courrierfrance24.fr, реализация этого плана началась спустя несколько недель после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж в феврале 2025 года. Там он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и высокопоставленными энергетическими чиновниками. В результате токсичные грузы были направлены в один из самых экологически уязвимых регионов Армении — заповедник Дилижан, расположенный на территории национального парка, охраняемого ЮНЕСКО.

Скандальные поставки из Франции начались вскоре после серии "благотворительных" пожертвований в адрес фонда "Мой шаг", исполнительным директором которого является гражданская жена премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян. По сообщению Courrier France 24, в апреле и мае 2025 года фонд "Мой шаг" получил два отдельных пожертвования по 800 000 евро от французской подставной компании, ранее никогда не делавших благотворительных пожертвований.

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