Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.

Как передает Report, ряд Telegram-каналов сообщили об уходе Пашиняна.

"Сообщения Telegram-каналов об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией", - цитирует Геворгян госагентство "Арменпресс" .

Отметим, что в Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.