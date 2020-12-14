О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.
В регионе
14 декабря 2020 г. 01:02
Пресс-секретарь Пашиняна опровергла информацию о его отставке
Никол Пашинян

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке.

Как передает Report, ряд Telegram-каналов сообщили об уходе Пашиняна.

"Сообщения Telegram-каналов об отставке Никола Пашиняна являются дезинформацией", - цитирует Геворгян госагентство "Арменпресс".

Отметим, что в Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Paşinyanın mətbuat katibi baş nazirin istefası xəbərinə münasibət bildirdi

Новости партнеров

Самое важное

Минобороны: В настоящее время режим прекращения огня соблюдается
Минобороны: В настоящее время режим прекращения огня соблюдается
12 декабря 2020 г. 20:22
Видеокадры из села Кызыл Кенгерли Агдамского района
Видеокадры из села Кызыл Кенгерли Агдамского района
12 декабря 2020 г. 15:00
Хикмет Гаджиев: Созданы рабочие группы по восстановлению деоккупированных земель
Хикмет Гаджиев: Созданы рабочие группы по восстановлению деоккупированных земель
12 декабря 2020 г. 14:26
На освобожденной территории будет создан Карабахский университет
На освобожденной территории будет создан Карабахский университет
12 декабря 2020 г. 12:02
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
11 декабря 2020 г. 16:29
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
11 декабря 2020 г. 13:46
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
11 декабря 2020 г. 13:13
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
11 декабря 2020 г. 12:57
Система получения и мониторинга разрешений вновь активирована
"Система получения и мониторинга разрешений" вновь активирована
11 декабря 2020 г. 12:14
Парламент одобрил отмену военного положения в Азербайджане
Парламент одобрил отмену военного положения в Азербайджане
11 декабря 2020 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi