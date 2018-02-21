Пресс-секретарь Эрдогана: Невозможно налаживание официальных контактов Турции с режимом в Дамаске

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Не может идти речи о налаживании нами официальных контактов с режимом в Дамаске, это не тема для обсуждения".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом заявил пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын.

“Будучи одним из трех стран-посредников в рамках Астаны мы создали механизм координации событий в Сирии. Регулярно эти сообщения доносятся до режима в Дамаске через Россию и Иран”, - выделил он.

И.Калын отметил, что это сложный и окольный механизм: “В чрезвычайных условиях, если возникнет необходимость, возможны прямые или косвенные контакты нашей разведывательной структуры. Однако не может идти речи о создании прямой связи в политической и других сферах между Анкарой и Дамаском”.

Отметим, что ООН признает правительство Башара Асада в Сирии. Однако официальная Анкара не принимает его легитимность.