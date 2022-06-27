Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом

"Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом".

"Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Почему мы закрыли границу с Арменией в 1992 году? В связи с оккупацией Карабаха. Теперь условия изменились.

Азербайджан и Турция объединились, Карабах был освобожден, и мы начали процесс нормализации отношений с Арменией. Проблема решена с единством Азербайджана и Турции", - сказал пресс-секретарь президента Турции.

Ибрагим Калын также рассказал об отношениях Анкары с Ереваном.

"В настоящее время мы переживаем процесс быстрой нормализации отношений с Арменией. Должны решить проблемы и двигаться вперед", - отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

Ибрагим Калын напомнил, что Турция уже три года не устанавливает дипломатические отношения с Саудовской Аравией из-за определенных проблем, в том числе убийства журналиста Джамаля Кашыкчы.