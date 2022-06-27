О нас

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом "Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом".
В регионе
27 июня 2022 г. 00:06
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом

"Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Почему мы закрыли границу с Арменией в 1992 году? В связи с оккупацией Карабаха. Теперь условия изменились.

Азербайджан и Турция объединились, Карабах был освобожден, и мы начали процесс нормализации отношений с Арменией. Проблема решена с единством Азербайджана и Турции", - сказал пресс-секретарь президента Турции.

Ибрагим Калын также рассказал об отношениях Анкары с Ереваном.

"В настоящее время мы переживаем процесс быстрой нормализации отношений с Арменией. Должны решить проблемы и двигаться вперед", - отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

Ибрагим Калын напомнил, что Турция уже три года не устанавливает дипломатические отношения с Саудовской Аравией из-за определенных проблем, в том числе убийства журналиста Джамаля Кашыкчы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: “Qarabağ problemi Azərbaycan-Türkiyə birliyi ilə həll olundu”

Другие новости из категории

Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
27 июня 2022 г. 00:10
В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые
В Марнеули в здании рухнул балкон, есть погибшие и раненые
26 июня 2022 г. 22:48
Министр иностранных дел Ирана завтра посетит Турцию
Министр иностранных дел Ирана завтра посетит Турцию
26 июня 2022 г. 18:53
Обстрелы Киева: появились детали о жертвах
Обстрелы Киева: появились детали о жертвах
26 июня 2022 г. 18:29
Иран успешно испытал ракету-носитель Зульджанах
Иран успешно испытал ракету-носитель "Зульджанах"
26 июня 2022 г. 17:33
Посольство Ирана поздравило азербайджанскую армию
Посольство Ирана поздравило азербайджанскую армию
26 июня 2022 г. 16:59
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
26 июня 2022 г. 16:31
Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили совместные строительные проекты
Официальные лица Азербайджана и Ирана обсудили совместные строительные проекты
26 июня 2022 г. 16:17
Инструктор МЧС: Мы сбросили более 120 тонн воды в районы пожаров в Турции
Инструктор МЧС: Мы сбросили более 120 тонн воды в районы пожаров в Турции
26 июня 2022 г. 15:06
Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов
Фуат Октай: Турция ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов
26 июня 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi