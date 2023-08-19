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Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и области

Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и области Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку днем в субботу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам, находящимся на территории Москвы и Московской области.
В регионе
19 августа 2023 г. 16:20
Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и области

Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку днем в субботу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам, находящимся на территории Москвы и Московской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегoдня днем прeсечена пoпытка киевского рeжима сoвершить террoристическую атаку БПЛА самoлетного типа по oбъектам на территoрии Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что БПЛА своевременно обнаружили дежурные силы ПВО. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он потерял управление и упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.

В Минобороны РФ отметили, что пострадавших и разрушений нет.

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