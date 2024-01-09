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Премии в аппарате премьера Армении в 2023 году превысили $1 млн

Премии в аппарате премьера Армении в 2023 году превысили $1 млн Премии в аппарате премьер-министра Армении в 2023 году составили 413 млн 495 тыс. драмов (чуть больше миллиона долларов - ред.).
В регионе
9 января 2024 г. 23:28
Премии в аппарате премьера Армении в 2023 году превысили $1 млн

Премии в аппарате премьер-министра Армении в 2023 году составили 413 млн 495 тыс. драмов (чуть больше миллиона долларов - ред.).

Как передает Report, об этом сообщили изданию 168.am в аппарате главы правительства в ответ на письменный запрос.

Управление по кадрам и персоналу аппарата премьер-министра отметило, что каждый сотрудник был премирован, в соответствии с качеством и результатами выполненной работы.

Отметим, что в аппарате премьера работает 705 человек. На 2023 год собственно зарплатный фонд там составил 3 млрд 219 млн драмов (около $8 млн), а премиальный фонд - дополнительно 413 млн 926 тыс. (около $1,03 млн).

За год он был израсходован на 99,9% (учитывая, что, согласно комментарию от правительства для 168.am, премий выплатили 413 млн 495 тыс.).

Таким образом, на каждого сотрудника аппарата в среднем пришлось примерно по 49 тыс. драмов (чуть меньше $120) премиальных в месяц.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Ermənistanın baş nazirinin Aparatında pul mükafatları 1 milyon dolları ötüb

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