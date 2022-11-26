Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление об увеличении помощи Киеву

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил глава украинского кабмина.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши. <...> В формате "Люблинского треугольника" мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - написал он в Telegram-канале.

В документе говорится, что стороны подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении в альянс с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе, а также поддержали начало переговоров о ее вступлении в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.

Премьер-министры отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Литва и Польша, говорится в заявлении, подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины и выразили готовность поднимать с партнерами вопрос обеспечения Украины военной техникой. Они призвали к усилению сотрудничества и координации действий в энергетическом секторе, а также подтвердили важность развивать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия.

"Люблинский треугольник" - трехсторонний альянс Литвы, Польши и Украины. Был создан в 2020 году по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел трех стран для взаимодействия в развитии программы "Восточное партнерство", борьбы с пандемией коронавируса и поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины.