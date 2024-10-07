Премьеры Украины и Словакии в Ужгороде обсуждают сотрудничество в энергосфере

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение правительства.

"Председатели правительств Украины и Словакии обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты", - сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что Фицо заявил о намерении убедить Украину не прекращать транзит российского газа и нефти после 2024 года.

"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу… Если Украина хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", – сказал он.

Отметим, что ранее премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что пока он будет занимать данный пост, не согласится на членство этой страны в альянсе.