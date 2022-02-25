Премьеры стран ЕАЭС подписали 11 документов по итогам межправсовета

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 11 итоговых документов на заседании совета в пятницу. Они предусматривают дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 11 итоговых документов на заседании совета в пятницу. Они предусматривают дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в числе утвержденных документов - распоряжение о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, распоряжение о совместном проекте государств - членов объединения по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции "Евразийский агроэкспресс", распоряжение о дорожной карте по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения и другие.

Отдельное распоряжение посвящено предложениям по обеспечению устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, премьеры подписали поручение об участии Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС (в настоящее время страна входит в число наблюдателей при организации).

По итогам расширенного заседания также стала известна дата новой встречи премьеров. Глава кыргызского кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что она пройдет 21-22 июня в Бресте.