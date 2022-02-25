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Премьеры стран ЕАЭС подписали 11 документов по итогам межправсовета

Премьеры стран ЕАЭС подписали 11 документов по итогам межправсовета Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 11 итоговых документов на заседании совета в пятницу. Они предусматривают дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения.
В регионе
25 февраля 2022 г. 11:46
Премьеры стран ЕАЭС подписали 11 документов по итогам межправсовета

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 11 итоговых документов на заседании совета в пятницу. Они предусматривают дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в числе утвержденных документов - распоряжение о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, распоряжение о совместном проекте государств - членов объединения по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции "Евразийский агроэкспресс", распоряжение о дорожной карте по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения и другие.

Отдельное распоряжение посвящено предложениям по обеспечению устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, премьеры подписали поручение об участии Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС (в настоящее время страна входит в число наблюдателей при организации).

По итогам расширенного заседания также стала известна дата новой встречи премьеров. Глава кыргызского кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что она пройдет 21-22 июня в Бресте.

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