Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским

Премьеры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев.

Премьеры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении Кабмина Польши.