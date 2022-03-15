О нас
Аудио новости

Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским

Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским Премьеры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев.
В регионе
15 марта 2022 г. 11:36
Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским

Премьеры Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении Кабмина Польши.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Prime ministers of three countries to visit Ukraine for talks with Zelensky

Другие новости из категории

Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве
Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве
15 марта 2022 г. 11:48
Минобороны: Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
Минобороны: Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
15 марта 2022 г. 11:28
Генштаб ВСУ назвал общие потери российских войск с начала боевых действий
Генштаб ВСУ назвал общие потери российских войск с начала боевых действий
15 марта 2022 г. 11:21
В населенном азербайджанцами поселке Тбилиси проходит спецоперация
В населенном азербайджанцами поселке Тбилиси проходит спецоперация
15 марта 2022 г. 11:18
Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана
Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана
15 марта 2022 г. 11:04
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 1 716 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 1 716 человек
15 марта 2022 г. 10:57
Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших
Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших
15 марта 2022 г. 10:45
ВСУ: За сутки сбиты четыре российских вертолета, один самолет
ВСУ: За сутки сбиты четыре российских вертолета, один самолет
15 марта 2022 г. 10:14
В Казахстане нашли майнинговые компании, связанные с семьей Назарбаева
В Казахстане нашли майнинговые компании, связанные с семьей Назарбаева
15 марта 2022 г. 09:56
Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине
Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине
15 марта 2022 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi