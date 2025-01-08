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Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели встречу по вопросам границ

Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели встречу по вопросам границ Состоялась трехсторонняя встреча председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Встреча прошла в точке стыка границ трех стран - в Баткенской области Кыр
В регионе
8 января 2025 г. 12:16
Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана провели встречу по вопросам границ

Состоялась трехсторонняя встреча председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Встреча прошла в точке стыка границ трех стран - в Баткенской области Кыргызстана, Ферганской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина Кыргызстана.

Стороны отметили, что встреча прошла в рамках достигнутых ранее договоренностей по вопросам госграниц между главами государств трех стран.

Премьер-министры трех стран сообщили, что страны обладают потенциалом для усиления взаимодействия в таких направлениях, как торговля, логистика, водно-энергетические и культурно-гуманитарные связи. Важной составляющей сотрудничества, по их мнению, является развитие приграничного и межрегионального сотрудничества.

Кроме того, на встрече отметили завершение процесса делимитации госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном и обмен ратификационными грамотами к соглашению "О кыргызско-узбекской государственной границе".

В соглашении о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном от 4 декабря 2024 года отмечена важность завершения процесса описания оставшихся участков кыргызско-таджикской госграницы, рабочим группам необходимо в краткие сроки подготовить итоговые документы.

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Версия на английском языке Prime ministers of Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan mull border issues
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan arasında sərhəd məsələləri həllini tapır

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