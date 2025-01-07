Премьеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут встречу по вопросам границ

Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев 8 января встретится с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Трехсторонняя встреча пройдет на точке стыка государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
В ходе встречи будут проведены переговоры, касающиеся достигнутых ранее соглашений между президентами трех стран по вопросам госграниц.