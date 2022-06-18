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Премьеры Грузии и Армении в Дилижане обсудили ситуацию в регионе

Премьеры Грузии и Армении в Дилижане обсудили ситуацию в регионе Премьеры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян провели переговоры в Дилижане.
В регионе
18 июня 2022 г. 17:44
Премьеры Грузии и Армении в Дилижане обсудили ситуацию в регионе

Премьеры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян провели переговоры в Дилижане.

Как передает грузинское бюро Report, грузинский премьер прибыл в Армению с рабочим визитом.

Стороны констатировали, что интенсивные контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии двусторонних отношений и политического диалога.

Главы правительств двух стран обсудили вопросы повестки армяно-грузинских отношений и перспективы их развития. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и текущим развитиям. Стороны подтвердили приверженность к укреплению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Ermənistanın baş nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Prime Minister of Georgia visits Armenia

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