Премьеры Грузии и Армении в Дилижане обсудили ситуацию в регионе

Премьеры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян провели переговоры в Дилижане.

Премьеры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян провели переговоры в Дилижане.

Как передает грузинское бюро Report, грузинский премьер прибыл в Армению с рабочим визитом.

Стороны констатировали, что интенсивные контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии двусторонних отношений и политического диалога.

Главы правительств двух стран обсудили вопросы повестки армяно-грузинских отношений и перспективы их развития. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и текущим развитиям. Стороны подтвердили приверженность к укреплению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.