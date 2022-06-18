Премьеры Грузии и Армении в Дилижане обсудили ситуацию в регионе

Премьеры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян провели переговоры в Дилижане.
Как передает грузинское бюро Report, грузинский премьер прибыл в Армению с рабочим визитом.
Стороны констатировали, что интенсивные контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии двусторонних отношений и политического диалога.
Главы правительств двух стран обсудили вопросы повестки армяно-грузинских отношений и перспективы их развития. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и текущим развитиям. Стороны подтвердили приверженность к укреплению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.