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Премьеры Грузии и Армении обсудили мирный процесс в регионе

Премьеры Грузии и Армении обсудили мирный процесс в регионе
В регионе
30 января 2025 г. 16:25
Премьеры Грузии и Армении обсудили мирный процесс в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.

На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и повестку 14-го заседания межправительственной экономической комиссии.

В ходе переговоров были обсуждены текущая ситуация в регионе и ход мирного процесса. Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии поддерживать диалог и содействовать обеспечению стабильности и мира в регионе, отметив, что это является важным фактором для устойчивого развития стран.

Также было подчеркнуто, что предстоящее заседание экономической комиссии создаст возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя странами и более эффективного использования существующего потенциала.

Ираклий Кобахидзе пригласил Никола Пашиняна с официальным визитом в Грузию.

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Версия на английском языке Georgia's PM meets with Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb, regionda sülh prosesini müzakirə edib

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