Премьеры Грузии и Армении обсудили мирный процесс в регионе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.

На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы стратегического партнерства и повестку 14-го заседания межправительственной экономической комиссии.

В ходе переговоров были обсуждены текущая ситуация в регионе и ход мирного процесса. Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии поддерживать диалог и содействовать обеспечению стабильности и мира в регионе, отметив, что это является важным фактором для устойчивого развития стран.

Также было подчеркнуто, что предстоящее заседание экономической комиссии создаст возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя странами и более эффективного использования существующего потенциала.

Ираклий Кобахидзе пригласил Никола Пашиняна с официальным визитом в Грузию.