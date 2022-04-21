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Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским

Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским Находящиеся в Киеве премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Испании Педро Санчес проводят в настоящее время встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В регионе
21 апреля 2022 г. 11:36
Премьеры Дании и Испании проводят встречу с Зеленским

Находящиеся в Киеве премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Испании Педро Санчес проводят в настоящее время встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении датской правительственной канцелярии.

Стороны, в частности, обсудят обстановку на Украине, дальнейшую помощь этой стране и ситуацию с правами человека.

По словам Фредериксен, она заверит Зеленского в том, "что Дания продолжит помогать Украине" и что западные государства едины в вопросе поддержки украинского народа.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka və İspaniyanın Baş nazirləri Ukrayna Prezidenti ilə görüşürlər
Версия на английском языке Danish, Spanish PMs meet Zelensky

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