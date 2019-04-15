Премьеры Грузии и Румынии обсудили международный транспортный коридор Каспийское море-Черное море

Премьер-министр Румынии Виорика Данчила встретилась в Бухаресте с грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсудили отношения между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах дальнейшего экономического сотрудничества.

На прошедшем после встречи брифинге М.Бахтадзе сказал, что официальный Тбилиси поддерживает достижения отношений с Румынией стратегического уровня.

На прошедшей в расширенном составе встрече коснулись значения международного транспортного коридора Каспийское море-Черное море. В данном контексте политический документ, подписанный в марте Грузией, Румынией, Азербайджаном и Туркменистаном в Бухаресте, получил высокую оценку.

М.Бахтадзе заявил, что создание международного транспортного коридора представляет для него особое значение. Он отметил, что был одним из инициаторов создания этого коридора во время его руководства АО "Грузинская железная дорога".

В свою очередь В.Данчила поблагодарила М.Бахтадзе за поддержку инициативы международного транспортного коридора Каспийское море-Черное море.

На встрече также затронули достижения Грузии в направлении интеграции в Евросоюз, проводимые в стране реформы, программу "Восточное партнерство" и другие представляющий взаимный интерес вопросы.