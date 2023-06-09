Япония предоставит Украине $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого объявил, что Токио предоставит украинской стороне 5 млн долларов для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого объявил, что Токио предоставит украинской стороне 5 млн долларов для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

"Премьер заявил, что Япония через международные организации планирует в ближайшее время направить Украине 5 млн долларов экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений", - отметил он.

Мацуно не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за разрушением дамбы.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 9 июня намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Предполагается, что Кисида обсудит с Зеленским вопрос предоставления Японией гуманитарной помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Отметим, что 6 июня украинские СМИ сообщили о ЧС на ГЭС. В пресс-службе Оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины отметили, что ГЭС взорвала российская сторона.