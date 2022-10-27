Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Грузию для участия в совместной межправительственной встрече.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет в Грузию для участия в совместной межправительственной встрече.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште.

Представители правительства Грузии во главе с премьер-министром Гарибашвили находятся в Венгрии с двухдневным рабочим визитом. В четверг премьеры двух стран подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами.

Как отметил премьер Венгрии, новый формат встреч придаст важный стимул для экономического сотрудничества двух стран.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Торговый оборот между Грузией и Венгрией за три квартала 2022 года, по предварительным данным, составил 42,4 млн долларов. Венгрия осуществила в Грузию прямые инвестиции на сумму около 1 млн долларов.