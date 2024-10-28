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Премьер Венгрии прибыл с визитом в Тбилиси

Премьер Венгрии прибыл с визитом в Тбилиси Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.
В регионе
28 октября 2024 г. 20:06
Премьер Венгрии прибыл с визитом в Тбилиси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.

Как передает Report, кадры прибытия главы венгерского правительства в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди" из Тбилисского международного аэропорта.

Согласно информации, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Отмечается, что визит венгерского премьера продлится два дня.

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