Премьер Венгрии прибыл с визитом в Тбилиси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию.

Как передает Report, кадры прибытия главы венгерского правительства в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди" из Тбилисского международного аэропорта.

Согласно информации, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Отмечается, что визит венгерского премьера продлится два дня.