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Виктор Орбан: Прибыл в Москву для продолжения мирной миссии

Виктор Орбан: Прибыл в Москву для продолжения мирной миссии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву.
В регионе
5 июля 2024 г. 14:02
Виктор Орбан: Прибыл в Москву для продолжения мирной миссии

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения мирной миссии.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что кортеж Орбана был замечен на улицах Москвы, венгерский премьер перемещается по столице России на черном Aurus в сопровождении еще пяти автомобилей.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что скоро в Кремле состоятся переговоры Путина и Орбана. Они обсудят украинский вопрос.

13.29

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси.

Орбан в ходе визита проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что 2 июля в ходе визита в Киев Орбан провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и предложил ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами.

Ранее другой представитель пресс-службы Золтан Ковач заявил о том, что Орбан приедет на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, который состоится 5-6 июля

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Версия на английском языке PM of Hungary arrives in Russia

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