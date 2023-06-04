Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.

Как передает Report, об этом в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна с Украины", - отметил премьер и опубликовал видеозапись церемонии инаугурации Эрдогана.

Орбан добавил, что присутствовал на церемонии инаугурации турецкого лидера, и отметил, что "нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха".