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Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.
В регионе
4 июня 2023 г. 20:01
Премьер Венгрии: Нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.

Как передает Report, об этом в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна с Украины", - отметил премьер и опубликовал видеозапись церемонии инаугурации Эрдогана.

Орбан добавил, что присутствовал на церемонии инаугурации турецкого лидера, и отметил, что "нам нужна была победа Эрдогана как глоток свежего воздуха".

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: “Ərdoğanın qələbəsi bizə nəfəs kimi lazım idi”

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