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Премьер Великобритании прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер Великобритании прибыл в Киев с необъявленным визитом Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом.
В регионе
16 января 2025 г. 09:27
Премьер Великобритании прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

В британском правительстве заявили, что Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут договор о "100-летнем партнерстве", охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Соглашение обяжет обе стороны сотрудничать в сфере обороны и в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

"Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие", - заявил британский премьер перед визитом.

Это первая поездка Стармера в Украину с момента вступления в должность в июле прошлого года. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Также, будучи премьером, он уже дважды провел телефонные переговоры с Зеленским.

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