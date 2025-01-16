Премьер Великобритании прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил столицу Украины с необъявленным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP.

В британском правительстве заявили, что Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут договор о "100-летнем партнерстве", охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Соглашение обяжет обе стороны сотрудничать в сфере обороны и в технологических проектах, включая беспилотники. Договор также предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

"Речь идет не только о настоящем, но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие", - заявил британский премьер перед визитом.

Это первая поездка Стармера в Украину с момента вступления в должность в июле прошлого года. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Также, будучи премьером, он уже дважды провел телефонные переговоры с Зеленским.