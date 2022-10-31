Премьер: В Грузии зафиксирован беспрецедентный экономический рост

Экономика Грузии за девять месяцев 2022 года выросла на 10,2%, что является беспрецедентным показателем во всей Европе.

Экономика Грузии за девять месяцев 2022 года выросла на 10,2%, что является беспрецедентным показателем во всей Европе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Я хочу коснуться экономического роста. Как вам известно, на фоне текущих геополитических вызовов и напряжения мы сохраняем высокий экономический рост. За 9 месяцев в Грузии экономический рост в 10,2%. Это беспрецедентно по всей Европе", - заявил он.

Экспорт страны вырос на 40%, и за 9 месяцев рост составил 37,4%. А доходы от экспорта составили 4 млрд долларов.

"Туризм восстанавливается быстрыми темпами. Если мы сравним 2019 год, то в нынешнем году туризм восстановлен на 97,5%. Доходы от этого составили 2,5 млрд долларов США", - сказал Гарибашвили.

По его словам, подобный высокий экономический рост сохранится до конца года, и к концу года ожидается двухзначный экономический рост.