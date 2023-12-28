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Премьер Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за неопределенности с бюджетом страны

Премьер Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за неопределенности с бюджетом страны Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.
В регионе
28 декабря 2023 г. 22:47
Премьер Украины запросил срочную встречу с союзниками из-за неопределенности с бюджетом страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами, так как Киев столкнулся с "исключительно высокой неопределенностью" по бюджету на 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо украинского премьера в адрес Межведомственной донорской координационной платформы (MDCP).

"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", - цитирует агентство письмо Шмыгаля. Оно было направлено в декабре.

По словам украинского премьера, координационная группа должна сосредоточиться "на неотложных бюджетных потребностях". Он уточнил, что речь идет о поддержании работы правительства, выплатах учителям и госслужащим, а также пенсий.

"Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения о долгосрочных проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год", - говорится в письме.

Bloomberg отмечает, что реакция союзников Украины на письмо неизвестна.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times говорила, что в Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 миллионов человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года. Она уточнила, что Киев, вероятно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также выплаты 10 миллионам пенсионеров.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Ukrayna büdcə ilə bağlı “fövqəladə yüksək müəyyənsizlik” səbəbindən müttəfiqlərlə təcili görüş tələb edib

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