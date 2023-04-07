Премьер Украины в Канаде обсудит поставки тяжелой военной техники и боеприпасов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду с официальным визитом в ближайшие недели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду с официальным визитом в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом пишет The Globe and Mail.

По информации издания, в рамках поездки глава украинского кабмина рассчитывает добиться договоренностей о передаче Киеву новых боеприпасов и тяжелой техники.

"Нам нужны тяжелые бронированные машины. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков", - отметил Шмыгаль.

Он сказал, что по-прежнему надеется, что Канада предоставит больше военной помощи Киеву, несмотря на отсутствие согласования новых пакетов поддержки в бюджете государства.