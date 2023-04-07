О нас

Премьер Украины в Канаде обсудит поставки тяжелой военной техники и боеприпасов

Премьер Украины в Канаде обсудит поставки тяжелой военной техники и боеприпасов Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду с официальным визитом в ближайшие недели.
В регионе
7 апреля 2023 г. 18:16
Премьер Украины в Канаде обсудит поставки тяжелой военной техники и боеприпасов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду с официальным визитом в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом пишет The Globe and Mail.

По информации издания, в рамках поездки глава украинского кабмина рассчитывает добиться договоренностей о передаче Киеву новых боеприпасов и тяжелой техники.

"Нам нужны тяжелые бронированные машины. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков", - отметил Шмыгаль.

Он сказал, что по-прежнему надеется, что Канада предоставит больше военной помощи Киеву, несмотря на отсутствие согласования новых пакетов поддержки в бюджете государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
2 апреля 2023 г. 11:45
Челси уволил главного тренера
"Челси" уволил главного тренера
3 апреля 2023 г. 00:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi