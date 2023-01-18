Премьер Украины поручил создать спецгруппу в связи с крушением вертолета

В Украине создадут специальную группу для детального расследования обстоятельств крушения вертолета в городе Бровары.

В Украине создадут специальную группу для детального расследования обстоятельств крушения вертолета в городе Бровары.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мои искренние соболезнования семьям всех погибших. Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии", - написал он.

Он напомнил, что в результате крушения погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.