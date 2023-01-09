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Премьер Украины: Десятый пакет санкций ЕС охватит ядерную отрасль РФ

Премьер Украины: Десятый пакет санкций ЕС охватит ядерную отрасль РФ Украина продолжает активно работать с европейскими партнерами в связи с десятым пакетом санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Ожидается, что он затронет ядерную сферу, в частности деятельность "Росатом".
В регионе
9 января 2023 г. 15:56
Премьер Украины: Десятый пакет санкций ЕС охватит ядерную отрасль РФ

Украина продолжает активно работать с европейскими партнерами в связи с десятым пакетом санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Ожидается, что он затронет ядерную сферу, в частности деятельность "Росатом".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе встречи Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом он обсудил такие вопросы, как демилитаризация Запорожской АЭС, снабжение электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС, санкции против России.

"Рассчитываем, что десятый пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатом". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - пишет Шмыгаль.

Они также обсудили и послевоенное обновление Украины на основе зеленой энергетики.

"Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - добавил премьер.

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