Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов

Украина получила за последние три месяца финансовую помощь от стран Запада на сумму в 7 млрд долларов США.

Украина получила за последние три месяца финансовую помощь от стран Запада на сумму в 7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина за три месяца получила 7 млрд долларов США от союзников, - приводятся слова Шмыгаля на заседании правительства в сообщении, опубликованном на сайте украинского кабинета министров.

В начале мая Шмыгаль заявил, что страны Запада с конца февраля предоставили Украине помощь на 12 млрд долларов США. При этом названная им сумма включала как финансовую, так и военную помощь западных государств Киеву.