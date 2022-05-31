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Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов

Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов Украина получила за последние три месяца финансовую помощь от стран Запада на сумму в 7 млрд долларов США.
В регионе
31 мая 2022 г. 21:08
Премьер: Украина за три месяца получила от Запада 7 млрд долларов

Украина получила за последние три месяца финансовую помощь от стран Запада на сумму в 7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина за три месяца получила 7 млрд долларов США от союзников, - приводятся слова Шмыгаля на заседании правительства в сообщении, опубликованном на сайте украинского кабинета министров.

В начале мая Шмыгаль заявил, что страны Запада с конца февраля предоставили Украине помощь на 12 млрд долларов США. При этом названная им сумма включала как финансовую, так и военную помощь западных государств Киеву.

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