Премьер: Украина может обратиться к МВФ для продления программы по стране

Правительство Украины может обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой утвердить новую программу по стране.

Правительство Украины может обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой утвердить новую программу по стране.

Как передает Report, об этом заявила новый премьер-министр Юлия Свириденко в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых $75 млрд, необходимых для госбюджета на следующие два года. Срок действия кредитной программы МВФ на сумму около $16 млрд истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана в ходе обзора кредитора в следующем месяце.

"Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ", - заявила Свириденко.

Она отметила, что в ходе августовского визита миссии МВФ будут обсуждаться экономические и военные сценарии, "чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры".