Премьер РФ проголосовал онлайн на выборах в Москве

Премьер России Михаил Мишустин в субботу проголосовал в онлайн формате на выборах депутатов Мосгордумы.

Премьер России Михаил Мишустин в субботу проголосовал в онлайн формате на выборах депутатов Мосгордумы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

По словам премьера, народные избранники должны руководствоваться следующими приоритетами: улучшение качества жизни и повышение благосостояния людей, создание условий для сохранения сильной и процветающей страны.

Отметим, что голосование на выборах разных уровней проходит в 83 регионах России с 6 по 8 сентября. Ведется около 4 тыс. избирательных компаний, из которых большая часть - выборы в органы местного самоуправления. Около 73 тыс. кандидатов претендуют на 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.