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Премьер России подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер РФ подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были правительством", - сказал М.Мишустин.

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