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Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился из Ирана в Армению с рабочим визитом.
В регионе
30 сентября 2024 г. 20:09
Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился из Ирана в Армению с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, там он во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.

Отмечается, что в ходе заседания межправсовета главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

В рамках мероприятия стороны обсудят функционирование внутреннего рынка, развитие взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах, а также основные направления промышленного сотрудничества в рамках организации до 2030 года, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран.

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