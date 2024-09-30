Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился из Ирана в Армению с рабочим визитом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился из Ирана в Армению с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, там он во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.

Отмечается, что в ходе заседания межправсовета главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

В рамках мероприятия стороны обсудят функционирование внутреннего рынка, развитие взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах, а также основные направления промышленного сотрудничества в рамках организации до 2030 года, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран.